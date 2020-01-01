أخبار الاتحاد اليوم | العميد يحاول توفير شروط العربية ونجم الفريق جاهز للكلاسيكو

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 9 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يحاول تحقيق شروط العربية

أوضحت صحيفة "عكاظ" أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، يسعى لتجهيز ملعب النادي من أجل خوض لقاء إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الشباب السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس النادي عقد اجتماعًا مع نائبه أحمد كعكي والمدير التنفيذي حامد البلوي، ومسؤول الصيانة أنس مفتي من أجل توفير كافة شروط الاتحاد العربي، لاستضافة الملعب للمباراة.

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ويشترط الاتحاد العربي وجود أرضية مناسبة، إنارة جيدة، غرفة لتقنية لفيديو، ومقر لعقد مؤتمر صحفي للفريقين، وغرف ملابس للفريقين.

الاتحاد والأهلي دون الجوهرة المشعة لمدة شهر

أكدت صحيفة "الرياضية" أن ناديي الاتحاد والأهلي لن يتمكنا من خوض مبارياتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، خلال الفترة المقبلة ولمدة شهر، نظرًا لأعمال الصيانة به.

وأوضحت الصحيفة أن ملعب مدينة الملك عبد العزيز في الشرائع بمكة المكرمة، سيكون ضمن الملاعب المطروحة للعب عليها إلى جانب الصالة المغطاه في الجوهرة المشعة.

"الرياضية" أشارت كذلك إلى أن الاتحاد سيضع ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن أولوياته، لكن ربما ضيق الوقت وضرورة تحقيق بعض الاشتراطات، سيقللان من نسبة اللعب عليه.

أما الأهلي فسيفضل اللعب على ملعب الصالة المغطاة بالجوهرة المشعة طوال فترة الصيانة.

تأكد غياب ثنائي الشباب عن الكلاسيكو

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الفحوصات أكدت غياب الثنائي عبد الله الحمدان وأحمد شراحيلي؛ لاعبي الشباب، عن المباراة المقبلة أمام الاتحاد، على أن يخضعا لبرنامج علاجي مكثف خلال الأيام المقبلة.

وأثبتت الفحوصات معاناة الحمدان من كدمة قوية في مفصل القدم، بينما يعاني شراحيلي من تمدد في عضلات الصفاق.

نجم العميد جاهز للكلاسيكو

تأكدت جاهزية المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب وسط الاتحاد، لمواجهة فريقه المقبلة أمام الشباب، بعدما ظهر بصورة طيبة خلال المران.

وكان المغربي قد غاب عن الملاعب بالفترة الماضية، نظرًا لإصابته بفيروس كورونا.