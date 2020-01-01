أخبار الاتحاد اليوم | نصيحة نجم العميد الأسبق لكاريلي وفرمان من الجهاز الطبي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 19 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فواز يعود

شارك فواز القرني؛ حارس مرمى الاتحاد، في تدريبات لفريقه بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا.

الحارس كان قد غاب عن المران خلال الأسبوعين الماضيين، ومن المقرر أن يخوض بعض التدريبات اللياقية والبدنية خلال هذه الفترة قبل المشاركة في المباريات.

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تأجيل عودة المصابين

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد قرر تأجيل عودة كافة اللاعبين المصابين للمشاركة في التدريبات، من أجل التأكد من سلامتهم تمامًا.

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الرباعي فهد المولد، زياد الصحفي، جاري رودريجيز وعبد الرحمن العبود يعانون من إصابات مختلفة، وأوضحت الصحيفة أن الثنائي الأول سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الفيصلي، أما الثنائي الأخير سيخضع لاختبارات خلال اليومين المقبلين للتأكد من تعافيهما.

رومارينيو يعود اليوم

ينضم البرازيلي رومارينيو؛ لاعب الاتحاد، اليوم الخميس لتدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة الفيصلي، بعدما كان قد غاب عن مران الأمس.

رومارينيو تواجد بالأمس في مدينة دبي الإماراتية بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني والإداري، وسيتواجد الليلة بصورة طبيعية في المران.

نصيحة نجم الاتحاد الأسبق لكاريلي

وجه عبد الله جابر؛ لاعب الاتحاد الأسبق، نصيحة إلى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، مطالبًا إياه بتغيير طريقته.

وقال جابر، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "طريقة لعبه في المباراة الأخيرة كانت غريبة، خاصة وأننا توقعنا أن الفريق سيتغير بعد الظهور الجميل أمام الأهلي، نأمل أن يتغير الفريق بعد فترة التوقف، وأن يكون الجهاز الفني قد استفاد منها بشكل كبير".

رسميًا .. تحديد مواعيد مباريات الدوري السعودي لنهاية الدور الأول

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن مواعيد الجولات المتبقية، من الدور الأول ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بداية من الجولة السابعة إلى الخامسة عشر. ( طالع التفاصيل )