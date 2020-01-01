أخبار الاتحاد اليوم | ثنائي العميد الأفضل بديسمبر وموعد العودة للجوهرة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 30 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

هنريكي يصل اليوم

من المنتظر وصول البرازيلي برونو هنريكي؛ لاعب الاتحاد، إلى جدة اليوم الأربعاء، بعدما تعطل وصوله من البحرين، نظرًا لتوقف الرحلات الدولية.

جاري رودريجيز يعود

تأكدت جاهزية الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ لاعب الاتحاد، للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الباطن، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المحلي.

رودريجيز كان قد أصيب خلال مواجهة الرائد بالجولة التاسعة، غاب على إثرها عن كلاسيكو الهلال بالجولة العاشرة.

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الاتحاد والاتفاق يسيطران على الأفضل في ديسمبر بالدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الحاصلين على جوائز الأفضل بشهر ديسمبر الجاري، والتي شهدت سيطرة من ناديي الاتحاد والاتفاق. ( طالع التفاصيل )

موعد العودة للجوهرة

أوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن ناديي الأهلي والاتحاد سيعودان للعب على ملعب مجينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في منتصف يناير المقبل، إذ تُجرى حاليًا عليه أعمال الصيانة.

وتكون عودة العميد بمواجهة أبها، في 14 يناير، أما الراقي فيعود بكلاسيكو الهلال في يوم 15، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المحلي.

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شهدت الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تضييقًا للخناق من جانب الأهلي على الهلال؛ صاحب الصدارة، بجانب تعثر جديد للنصر في المراكز الأخيرة بجدول الترتيب. ( طالع التفاصيل )

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وقبل نهاية عام 2020، نستعرض أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى في الدوري السعودي للمحترفين خلال هذا العام، إذ شهدت القائمة غياب تام للاعبين المحليين. ( طالع التفاصيل )

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كشف عبد الله كبوها؛ رئيس لجنة الكفاءة المالية، عن مخرج أمام أندية الدوري السعودي للمحترفين، يمكنهم من تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل، حال عدم الحصول على الكفاءة المالية. ( طالع التفاصيل )

بريجوفيتش: العودة لأوروبا؟ أشعر بالراحة في الاتحاد

حسم الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الاتحاد السعودي، الجدل الدائر حوله خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لن يرحل عن العميد خلال الميركاتو الشتوي المقبل. ( طالع التفاصيل )

حجازي يدعم الاتحاد

عاد المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد، للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، بعدما كان قد غاب خلال الأيام الماضية نظرًا لإصابته خلال لقاء الهلال بالجولة الماضية.

اللاعب أصيب بكدمة في المصل، لكن الكشوفات أكدت أنها لا تمنعه من المشاركة في المباريات.

طائرة خاصة للسفر للقيصومة

أعلن الاتحاد تكفل أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، ونائبه أحمد كعكي، بتوفير طائرة خاصة لنقل الفريق إلى القيصومة، استعدادًا لمواجهة الباطن، بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المحلي.

وجاء القرار لعدم توافر مواعيد مناسبة في الطيران المدني، لنقل الفريق، بجانب تجنب تعرض اللاعبين للإرهاق.

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الأهلي والزمالك المصريان، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي السعوديون، الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي والإفريقي التونسيون، في التقرير التالي نستعرض تحركات العشرة أندية خلال ميركاتو يناير المقبل. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد يُواجه الباطن بالبدلاء

قرر المدرب فابيو كاريلي الدفع بعدد من البدلاء خلال مباراة الاتحاد أمام الباطن يوم الخميس القادم في الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

ويعود ذلك القرار لغياب بعض اللاعبين نتيجة الإصابة ولسعي المدرب البرازيلي إراحة البعض الآخر تجنبًا لإرهاقهم قبل اللقاء المهم في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الشباب يوم الإثنين القادم.

حجازي وهنريكي خارج مباراة الاتحاد أمام الباطن

بات مؤكدًا غياب أحمد حجازي وبرونو هنريكي عن مباراة الاتحاد القادمة أمام الباطن في الدوري السعودي، وذلك بسبب إصابة الأول وتواجد الثاني في البحرين وعدم قدرته العودة إلى السعودية.

المدافع المصري كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الهلال في الدوري السعودي، فيما غاب هنريكي عن المباريات الأخيرة لتواجده في البرازيل لحضور ولادة طفله الأول.

عبد الرحمن الغامدي يستعد لإنهاء رحلته مع الاتحاد

يستعد عبد الرحمن الغامدي لإنهاء رحلته مع الاتحاد بنهاية عقده في يناير القادم والانتقال للرائد الذي وقع معه عقدًا يمتد لعامين مؤخرًا.

الرائد تعاقد مع الغامدي في صفقة انتقال حر لكنه لم يستطع التوصل لاتفاق حول شراء المدة المتبقية من عقده في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وقد كان اللاعب يتدرب منفردًا ليكون جاهزًا للعب.

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