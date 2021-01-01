أخبار الاتحاد اليوم | موقف رودريجيز وتصريحات فخرية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 14 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

موقف رودريجيز لم يتحدد بعد

ينتظر البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، تحديد موقف الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ لاعب الفريق، من المواجهة المقبلة أمام التعاون، المقرر إقامتها في 17 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.

اللاعب كان قد أصيب خلال المران الذي سبق ديربي جدة أمام الأهلي، ولم يستطع خوض المباراة، ويخوض حاليًا برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا.

وتتوقف مشاركة جاري في مواجهة التعاون، على حالته الفنية في المران الأخير قبل المباراة.

كاريلي يتابع مواجهة التعاون والقادسية

حرص البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، على متابعة مواجهة التعاون أمام القادسية، التي أقيمت بالأمس، للوقوف على نقاط قوة وضعف الفريقين، استعدادًا لمواجهتهما.

العميد يلاقي السكري في 17 من الشهر الجاري، فيما يلاقي القادسية في 28 من الشهر نفسه، بالدوري المحلي.

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