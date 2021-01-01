أخبار الاتحاد اليوم | إصابة نجم العميد قبل مواجهة الفتح وعرض للسواط

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 2 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

إصابة نجم العميد قبل مواجهة الفتح

تعرض برونو هنريكي؛ لاعب وسط الاتحاد، للإصابة قبل مواجهة الفتح، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المحلي.

هنريكي أصيب خلال مران الليلة، ويحتاج لفترة تأهيل تصل إلى أسبوع.

المنحنى إلى هبوط؟ ليس هذا الدوري السعودي الذي نعرفه!

الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين انتهى قبل أيام قليلة، من تابع جيدًا يعلم أنه يختلف كليًا عن نظيره من الموسم الماضي، هناك ما هو سلبي وبالتأكيد هناك ما هو إيجابي، لكن ومثلما كثرت السلبيات مع مجيء كورونا، فالدوري السعودي تغلبت به السلبيات، منها ما للفيروس دخل به ومنها ما هو برئ منه. ( طالع التفاصيل )

الفيصلي يطلب السواط بالإعارة

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن نادي الفيصلي طلب استعارة عبد المجيد السواط لاعب وسط الاتحاد حتى نهاية الموسم.

وأوضحت أن الإدارة الاتحادية طلبت مهلة للرد على الطلب الفيصلاوي حتى تستشير المدرب فابيو كاريلي واللاعب نفسه.

الاتحاد يستعد للفتح بسلاحي التسديدات والتمريرات العرضية

واصل الاتحاد تدريباته يوم أمس استعدادًا لمواجهة الفتح الخميس القادم في الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

وقد ركز المدرب فابيو كاريلي على التسديدات البعيدة والتمريرات العرضية لداخل منطقة الجزاء، إذ يبدو أنه سيعتمد عليهما خلال المواجهة القادمة التي يأمل من خلالها العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الماضية.

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