أخبار الاتحاد اليوم | رفع قيمة المكافآت والاستقرار على رحيل الثنائي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 27 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 27 أغسطس 2020 ...

رفع قيمة المكافآت

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قررت رفع قيمة المكافىت الخاصة بالفوز أمام الفتح في المباراة المقبلة، المقرر إقامتها في 30 من الشهر الجاري.

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وأوضحت الصحيفة أنه تقرر رفع المكافأة إلى 60 الف ريال سعودي، بعدما حصلوا على 50 ألف عقب الفوز أمام الفيحاء.

الاستقرار على رحيل الثنائي

أوضحت مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية" أن الجهاز الفني للاتحاد قرر عدم تجديد عقد الثنائي عمار الدحيم ومحمد الثنائي، مشيرة إلى الاكتفاء بتمديد عقديهما حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي القرار لعدم قناعة المدير الفني فابيو كاريلي بهما، وعدم حاجته لخدماتهما في الموسم المقبل.

بوني يشارك في المران الجماعي

شارك الإيفواري ويلفريد بوني؛ مهاجم الاتحاد، في المران الجماعي لفريقه بصورة طبيعية، بعد اكتمال شفائه من الإصابة في البطن.

وخاض بوني المناورة مع زملائه، بعدما اكتفى بالتدرب وحيدًا أول أمس الثلاثاء.

مكافآت ضخمة للاعبين

رصد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مكافأة ضخمة للاعبينـ لتحفيزهم خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" فإن الإدارة سلمت اللاعبين مكافأة الفوز أمام الفيحاء، واعدةً إياهم بمكافأة ضخمة حال الفوز في المباراة المقبلة أمام الفتح، تعد هي الأكبر لهم في موسم 2019-2020.

موقف بوني من لقاء الفتح

أعطى الجهاز الطبي للاتحاد الضوء الأخضر للإيفواري ويلفريد بوني؛ مهاجم الفريق، للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الفتح.

وأصبح موقف اللاعب من المشاركة في يد الجهاز الفني بحسب احتياجاته، وفقًا لما أكدته صحيفة "البلاد".

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