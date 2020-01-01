أخبار الاتحاد اليوم | ماذا قدم حجازي في أول 90 دقيقة؟ وما تغير بالعميد منذ آخر انتصار بالديربي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 1 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

حجازي: تخطيت الانسجام بكثرة الكلام

أكد المدافع المصري أحمد حجازي؛ لاعب الاتحاد، أنه انسجم سريعًا مع زملائه في الفريق، مشيدًا بالأداء الذي قدمه العميد خلال ديربي جدة.

وقال حجازي، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "مباراة مهمة للغاية، حصدنا بها أول ثلاث نقاط لنا بالدوري، وهذا هو الأهم، جلست مع زملائي صباح يوم المباراة، والجهاز الفني كان مصممًا على أن نفوز، وتحدث معي المدرب بشكل شخصي، وأرسل لي عديد الفيديوهات للأهلي، كونه من الفرق الكبيرة، كي أشاهدها قبل المباراة".

المزيد من الفرق

وأضاف: "الجميع قدم أداءً رجوليًا، وقدمنا مباراة تكتيكية على أعلى مستوى، وأنا تخطيت حاجز الانسجام مع زملائي بالحديث الكثير أثناء المباراة، والجميع تفهم طريقتي وساعدوني كثيرًا".

كاريلي: حجازي غير رأيي

أكد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، أنه لم يكن ينوي الدفع بالمدافع المصري أحمد حجازي خلال ديربي جدة، كونه وافد حديثًا للفريق إلا أنه بعد التحدث معه غير رأيه وقرر الدفع به.

وقال كاريلي، عقب المباراة: "كنت أجهز لاعب آخر للمشاركة أمام الأهلي بدلًا من حجازي، لكنني عقدت جلسة مع الأخير، وعندما تحدثت معه تأكدت من جاهزيته التامة لخوض المباراة".

المولد يطمئن الجماهير

طمأن فهد المولد؛ مهاجم الاتحاد، جماهير ناديه عقب خروجه مصابًا خلال ديربي جدة، إذ غادر الملعب في سيارة إسعاف.

وقال المولد، خلال فيديو مع الصحفي الاتحادي علاء سعيد: "إن شاء الله إصابة بسيطة، غدًا سأخضع للفحص الطبي للاطمئنان، لكن بشكل مبدئي هي إصابة في العضلة الضامة، كنت أتمن استكمال المباراة، لكنني كنت واثقًا من أن ورائي رجال، وهذا ما تأكدت منه خلال مشاهدتي للمباراة عبر الجوال خلال تواجدي في المستشفى".

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