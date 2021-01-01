أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يُراوغ الإعلام، وحجازي يُحقق رقمًا رائعًا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يُراوغ الإعلام قبل مواجهة العين

عمد فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد إلى إجراء الكثير من التغييرات في مراكز اللاعبين خلال تدريبات الفريق يوم أمس، ولعب كذلك بأكثر من طريقة لعب، وذلك بهدف مراوغة الإعلام المتابع للمران وإخفاء ملامح طريقة لعبه وتشكيله الأساسي الذي سيُواجه به العين يوم غدٍ الثلاثاء في الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

وقد وقف المدرب البرازيلي على جاهزية اللاعبين للمباراة خاصة عبد العزيز البيشي العائد للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يستقر المدرب على تشكيله الأساسي أمام العين خلال مران اليوم الذي سيُخصص جزء كبير منه للجوانب الفنية والتكتيكية.

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رقم سلبي جدًا للاتحاد في الدوري السعودي

حقق الاتحاد رقمًا سلبيًا جدًا في الدوري السعودي هذا الموسم، تمثل بخسارته 11 نقطة من أصل 15 بعد تقدمه بالنتيجة.

العميد كان قد تقدم بالنتيجة أمام الاتفاق والتعاون والفيصلي والشباب والهلال لكنه لم يستطع الحفاظ على تقدمه وقد خسر اللقاء الأول وتعادل في المباريات الأربعة الأخرى.

رقم ممتاز لأحمد حجازي في الدوري السعودي

رغم أنه انضم للاتحاد بعد أول جولتين من الدوري السعودي، إلا أن المدافع المصري أحمد حجازي استطاع تحقيق رقمًا مميزًا في البطولة.

حجازي هو أكثر مدافعي الدوري السعودي إبعادًا (تشتيتًا) للكرة برصيد 72 مرة.

المدافع القادم من وست بروميتش ألبيون تجرع مرارة خسارته الأولى مع الاتحاد بالسقوط أمام أبها في الجولة الـ13 بهدف دون رد.

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