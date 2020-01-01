أخبار الاتحاد اليوم | محاضرة تحكيمية ومفاوضات مع الراعي للعودة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 4 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 4 أكتوبر 2020 ...

السواط يبدأ مع الاتحاد

خاض عبد المجيد السواط؛ الوافد الجديد، أمس السبت، التدريبات المسائية مع العميد، لكنه اكتفى بتدريبات في صالة اللياقة البدنية، لتأهيله بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

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اللاعب كان قد أصيب خلال مشاركته مع فريقه السابق التعاون أمام النصر السعودي بدوري أبطال آسيا.

محاضرة تحكيمية للاعبين

ألقى خليل جلال؛ الحكم الدولي السعودي السابق، محاضرة على لاعبي الاتحاد، من أجل تثقيفهم بصورة أكبر بالحالات التحكيمية، بقاعة المؤتمرات الخاصة بالمباريات.

مفاوضات لتجديد عقد الراعي

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الاتحاد دخلت في مفاوضات مع مجموعة تأجير وكلاء سيارات Bestun FAW ؛ الراعي الرسمي للنادي، لتجديد العقد المبرم بين الطرفين في الموسم الماضي.

عقد الشركة مع النادي انتهى بنهاية الموسم الماضي، إلا أنهما اقتربا من التجديد، إذ قام بعض لاعبي العميد بتصوير إعلان للشركة خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أكدت الصحيفة.