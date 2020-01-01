أخبار الاتحاد اليوم | تشكيل مواجهة أبها وكاريلي يكتفي بثلاث وديات

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 30 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 30 يوليو 2020 ...

كاريلي يضع اللمسات الأخيرة على تشكيل مواجهة أبها

اقترب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، من وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراته أمام أبها، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

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الاتحاد سيواجه أبهاء مساء يوم الثلاثاء، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ينتظر أن يتم اعتماد التشكيلة الرسمية بعد عيد الأضحى المبارك.

كاريلي يكتفي بثلاث مباريات ودية

قرر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد، الاكتفاء بالثلاث مباريات التجريبية، التي أجريت في معسكر الفريق بمدينة أبها، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جاء ذلك بعدما اعتذر فريق الوحدة على خوض اللقاء التجريبي أمام الاتحاد، ليفضّل كاريلي الاكتفاء بالمناورات التدريبية بين اللاعبين.

الاتحاد يواصل تحضيراته قبل العيد

واصل الاتحاد تدريباته اليومية مساء الأربعاء، في ظل حضور أنمار الحائلي، رئيس النادي الذي تابع المران التحضيري، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحائلي اجتمع مع حامد البلوي، المدير التنفيذي للفريق، من أجل الوقوف على آخر مستجدات الفريق، واحتياجاته ومدى تحقيق الأهداف من المعسكر التحضيري الذي أقيم للفريق بمدينة أبها، بداية من يوم 4 يوليو وحتى 25 من نفس الشهر.

رسميًا .. اتحاد الكرة السعودي يلاحق من رصد البطولات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسميًا اليوم الأربعاء، تحركه واتخاذه الإجراءات القانونية تجاه من رصد البطولات مستغلًا شعار الاتحاد، نافيًا علاقته بالمنشور الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قام أحد الأشخاص خلال الأيام الماضية برصد عدد بطولات الأندية السعودية على مدار 60 عامًا مضت، ونشرها باسم اتحاد كرة القدم، لكن تبرأ الأخير منها. " اقرأ التفاصيل "