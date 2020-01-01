أخبار الاتحاد اليوم | تغييرات في تشكيل مواجهة الوحدة .. وروح معنوية عالية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خاص .. الاتحاد يتواصل مع وست بروميتش لشراء عقد أحمد حجازي

تحركت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، من أجل شراء عقد المدافع المصري أحمد حجازي بشكل نهائي، بعد تألقه مع الفريق منذ انضمامه مع بداية الموسم الحالي.

حجازي انضم لصفوف نادي الاتحاد مع بداية الموسم، قادمًا من صفوف وست بروميتش، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إمكانية شراء عقده بشكل نهائي. " اقرأ التفاصيل "

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كاريلي يجري تعديلات على تشكيل الاتحاد الأساسي

قرر البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الاتحاد، إجراء تغييرات خلال التشكيلة الأساسية، التي ستخوض مباراة الوحدة، في دور الثمن نهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

كاريلي سيعيد زياد الصحفي للمشاركة بشكل أساسي بجوار المصري أحمد حجازي، بعد إراحته أمام الشباب، كما سيعود المغربي كريم الأحمدي بعد فترة من الغياب إلى التشكيل الأساسي.

روح معنوية عالية تسيطر على لاعبي الاتحاد

شهدت تدريبات فريق نادي الاتحاد، ظهور اللاعبين في روح معنوية عالية، قبل مباراة الوحدة، في دور الـ16، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

لاعبو الاتحاد تعاهدوا على تحقيق الانتصار، والوصول إلى ربع نهائي كأس الملك، على حساب فريق الوحدة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الوحدة

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، على تشكيل الفريق لمواجهة الوحدة، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد الصحفي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: كريم الأحمدي، برونو هنريكي.

وسط هجومي: عبد العزيز البيشي، رومارينيو، جاري رودريجيز.

المهاجم: أليكسندر بريجوفيتش.