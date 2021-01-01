أخبار الاتحاد اليوم | "فهد المولد مكانه دكة البدلاء حاليًا"، والشنقيطي خارج مباراة الفيصلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الشنقيطي خارج مباراة الاتحاد أمام الفيصلي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد ينتظر نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع الفريق "مهند الشنقيطي" يوم أمس بعد تعرضه لإصابة خلال المران استعدادًا لمواجهة التعاون في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

الفحوصات الأولية كانت قد أظهرت إصابة الشنقيطي في العضلة الضامة، وقد أجرى المزيد من الفحوصات للوقوف على مدة العلاج والتأهيل المطلوبة، علمًا أنه بات بالتأكيد خارج حسابات المباراة القادمة أمام الفيصلي.

وسيخضع المدافع السعودي لبرنامج علاجي وتأهيلي ومن ثم برنامج بدني خاص قبل دخوله التدريبات الجماعية من جديد.

تدريبات خاصة للناشري في مران العميد

خضع عوض الناشري لاعب وسط الاتحاد لتدريبات انفرادية خاصة عقب نهاية المران الجماعي للاتحاد على ملعب النادي في جدة مساء أمس.

وأشرف مساعدو فابيو كاريلي على تلك التدريبات الخاصة بمهام اللاعب الخاصة بمركزه، في تكرار لما خضع له لاعبون آخرون خلال الأسابيع الماضية.

الحائلي: هدفنا إنهاء الموسم في المراكز الثلاثة الأولى

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أن هدفهم هذا الموسم هو إنهاء الدوري السعودي في المراكز الثلاثة الأولى بجانب الفوز بالبطولة العربية.

وقال الرئيس خلال تصريحاته لصحيفة الرياض السعودية أن التحسن الكبير في أداء ونتائج العميد هذا الموسم يعود للعمل الكبير من الجهاز الفني، موضحًا أنهم على تواصل دائم معه لتقديم الدعم والنقاش حول الأخطاء وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل.

مضيفًا للصحيفة "منذ الاجتماع الأول مع المدرب كاريلي في منتصف الموسم الماضي ذكرت له بأننا أمام تحدٍ كبير وأن الهدف الأول هو انتشال الفريق والنهوض به مجدداً، خصوصاً وأن المدرب حضر في الوقت الذي كان الفريق يصارع على الهبوط، وقد تحقق ما هدفنا بأن نبتعد عن مناطق الهبوط بعد تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة في الموسم الماضي، ومع انطلاق الموسم الحالي تغيرت أهدافنا وأصبحنا نبحث عن إعادة توهج الفريق والسعي في العودة لمنصات التتويج وتحقيق نتائج إيجابية بالدوري، وبالرغم من الصعوبات التي كنا نواجهها بأن الفريق يلعب بأسماء جديدة ويحتاج إلى انسجام بين اللاعبين، إلا أنني كنت أثق كثيراً بقدرات وإمكانيات كل اللاعبين وأنهم قادرون على الانسجام وتكوين فريق قوي وتغيير الصورة الماضية، وقد تحقق ذلك من خلال تحسن أداء الفريق وتحقيقه للنتائج الإيجابية، والمنافسة على المراكز الأولى في سلم الترتيب".

أتم قائلًا للرياض "الفريق عناصر وأسماء ذات خبرة كبيرة ولاعبين يملكون القدرة على مواصلة سلسلة الانتصارات لذلك أنا مطمئن ولدي الثقة الكبيرة بأن اللاعبين سيقدمون صورة تليق باسم ومكانة نادي الاتحاد، لدينا عمل كبير ولدينا خطة نسعى من خلالها بأن نصل إلى منصات التتويج فنحن على بعد خطوة واحدة من تحقيق البطولة العربية للأندية الأبطال بعد أن وصلنا إلى المباراة النهائية، ولدينا استحقاقات داخلية بالمنافسة على تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك نسعى بأن نسعد جماهيرنا من خلال تحقيق الذهب، وقد تظهر الأخطاء على الفريق في بعض المباريات ولكننا نتواصل بشكل دوري مع المدرب كاريلي من أجل مناقشة كافة تلك الأخطاء وتصحيحها لمواصلة المنافسة، وأعلم مدى رغبة جماهير الاتحاد في أن ترى فريقها يحقق الانجازات، وأعد الجماهير بأن نقدم كل ما لدينا من أجل إسعادهم".

حمد المنتشري: فهد المولد مكانه دكة البدلاء حاليًا

قال حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق أن فهد المولد بعيد تمامًا عن مستواه، مشيرًا إلى أن مكانه هو دكة البدلاء حاليًا.

#الدوري_مع_وليد | حمد المنتشري يرد على مغرد: فهد بعيد عن مستواه في الـ8 مباريات السابقة وأنا مع بقاءه في الدكة. #قناة_SBC pic.twitter.com/CFdxFTEW0i — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 19, 2021