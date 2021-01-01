أخبار الاتحاد اليوم | إغلاق 3 قضايا والتشكيل المتوقع لمواجهة الشباب

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 4 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يُغلق 3 قضايا جديدة ويتفادى خصم النقاط

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نجاح إدارة الاتحاد في غلق 3 قضايا جدد ضد النادي مما يجعلها تتفادى خصم أي نقاط من رصيد الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي. ( طالع التفاصيل )

طاقم سعودي يدير مواجهة الشباب العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة الاتحاد أمام الشباب، المقرر إقامتها اليوم، بإياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

سيدير المباراة طاقم سعودي بقيادة ماجد الشمراني، ويعاونه بدر الشمراني وهشام الرفاعي، وشكري الحنفوش حكمًا رابعًا، وخالد الطريس وفهد العمري حكامًا للفيديو.

المزيد من الفرق

التشكيل المتوقع لمواجهة الشباب

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، سيخوض مواجهة الشباب بالتشكيل نفسه الذي واجه به الباطن في مباراة الدوري المحلي الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ظهر خلال مران الأمس أن كاريلي يفاضل بين الثنائي جاري رودريجيز وألكسندر بريجوفيتش، للدفع بأحدهما، وإن كان الأول الأقرب للمشاركة.