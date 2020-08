أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يرفض الراحة والموافقة على مشاركة السواط

وأخيرًا.. رأينا جدول المباريات مرة أخرى 😍 دورينا يعود بـ5 مباريات قوية 🔥 وقطبا جدة يتقدمان المشهد 👌 #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي #الأهلي #الاتحاد #الأهلي_الحزم #ابها_الاتحاد #الفتح_الفيحاء #الفتح #الفيحاء #الرائد #ضمك #الرائد_ضمك #الفيصلي #التعاون #الفيصلي_التعاون

