أخبار الاتحاد اليوم | بيان رسمي .. وحقيقة رحيل رودريجيز إلى جلطة سراي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 6 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الأحد 6 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يحسم موقفه من رحيل رومارينيو إلى فريق خليجي

حسم مسؤولو نادي الاتحاد، موقفهم من العرض الذي تلقاه البرازيلي رومارينيو، مهاجم العميد، من أحد الأندية الخليجية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رومارينيو يعد واحدًا من أهم عناصر فريق نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية للحصول على خدماته خلال الفترة الحالية. " اقرأ التفاصيل "

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الاتحاد يحدد موقفه من رحيل جاري رودريجيز

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد يرفض فكرة الاستغناء عن خدمات مهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز خلال الفترة المقبلة، بعد انتشار أخبار حول رغبة جلطة سراي التركي في التعاقد معه.

وأشارت صحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أن رودريجيز سيكمل عقده مع العميد حتى نهايته، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث هناك اتجاهًا لتجديد عقده لمدة موسمين.

موقف كريم الأحمدي من مواجهة الوحدة

عاد المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد إلى تدريبات فريقه، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، استعدادًا لمواجهة الوحدة.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن الأحمدي أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الوحدة، حيث ظهر بشكل جيد خلال التدريبات الجماعية أمس السبت.

الاتحاد يصدر بيانًا رسميًا للرد على شائعات رحيل النجوم

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بيانًا رسميًا، للرد على الأنباء المتداولة عن اقتراب رحيل عدد من نجوم الفريق، على رأسهم البرازيلي رومارينيو.

وجاء نص البيان كالآتي: "تابع المركز الإعلامي بالنادي ما يتم تداوله من بعض الحسابات الإخبارية في منصة التواصل الاجتماعي، حول علاقة النادي التعاقدية مع لاعبيه ما بين التجديد أو بيع العقود، وعليه تؤكد بأن كافة ما تم تناوله حول ذلك لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلًا، مع التأكيد على أن النادي يحتفظ بحق اتخاذ ما يراه مناسبًا حيال إثارة مثل هذه الأخبار، في هذا التوقيت الذي يخوض فيه الفريق مباريات هامة في عدد من البطولات".