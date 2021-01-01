أخبار الاتحاد اليوم | عودة الدوسري .. وتجهيز بديل المالكي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يجهز بديل المالكي

حرص المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على تجهيز لاعب بديل للاعب الوسط عبد الإله المالكي، في مباراة ضمك.

كاريلي قرر الاعتماد على نفس العناصر التي شاركت في مباراة الفريق أمام الشباب الأخيرة، في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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رسميًا .. إعلان الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية وصدمة للنصر والاتحاد

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة السعودية منذ قليل، أن هناك 5 أندية بينهم ثنائي من الكبار لم ينجحوا في الحصول على الشهادة بسبب عدم استيفاء الشروط المخصصة لها.

شهادة الكفاءة المالية هي التي تعطي للنادي الحق في التعاقدات الشتوية في الوقت الحالي، حيث تم منع 5 أندية من التسجيل في الوقت الحالي. " اقرأ التفاصيل "

هنريكي ينهي الحجر الصحي ويعود إلى التدريبات

فرض الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة فابيو كاريلي، على اللاعب البرازيلي برونو هنريكي لاعب وسط الفريق، برنامجًا خاصًا، لاستعادة لياقة المباريات، بعد انقطاع دام لمدة شهر تقريبًا، بعد عودته إلى جدة يوم الأحد الماضي.

وأنهى هنريكي مدة الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة، وفقًا للبروتوكول الصحي للقادمين إلى السعودية، حيث كان يواصل اللاعب تدريباته اليومية بنادي الحد البحريني.

الاتحاد يستعيد خدمات الدوسري

استعاد نادي الهلال خدمات بطل العالم في لعبة "فيفا" عام 2018، وأفضل لاعب بالعالم بالرياضات الإلكترونية مساعد الدوسري مرة أخرى لصفوفه.

ونشر الاتحاد عبر حسابه على موقع "تويتر" فيديو يعلن خلاله عودة الدوسري معلقًا عليها "أهلًا بعودة بطل العالم"، ليعبر اللاعب عبر تغريدة أخرى عن سعادته للعودة مجددًا إلى ناديه.