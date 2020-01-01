أخبار الاتحاد اليوم | غائب وحيد عن المران، وقرار غريب من كاريلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 15 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

غائب واحد في مران الاتحاد مساء أمس

واصل الاتحاد بقيادة فابيو كاريلي تدريباته مساء أمس استعدادًا لمواجهة الوحدة في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس القادم، وقد شهد المران تواجد جميع اللاعبين باستثناء نجم الوسط برونو هنريكي الذي غادر إلى بلاده البرازيل لحضور ولادة طفله الأول.

وقد شارك عبد المجيد السواط في المران غداة إتمامه برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا بعد تعافيه من إصابة في عضلة الساق، فيما شارك فهد المولد في التدريبات البدنية بالكرة لكنه لم يخض المناورة الفنية مع زملائه.

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كاريلي السبب خلف اختيار ملعب الشرائع لمباراتي الاتحاد

أفادت مصادر صحفية مطلعة أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي هو السبب في اختيار ملعب الشرائع لاحتضان مباراتي الاتحاد أمام الرائد وضمك في الدوري السعودي بدلًا من الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

المصادر أوضحت أن كاريلي فضل الملعب الموجود في مكة المكرمة بسبب جودة الأرضية الخاصة به وكذلك مساحته، مفضلًا إياه على رديف الجوهرة الذي سيحتض مباراتي الأهلي.

ويعود قرار نقل المباريات الأربعة للاتحاد والأهلي إلى وجود أعمال صيانة دورية وبدء الزراعة الشتوية لملعب الجوهرة المشعة.

هل يُشارك الاتحاد بالبدلاء أمام الوحدة؟

كشفت مصادر صحفية النقاب عن نية المدرب فابيو كاريلي الدفع بعدد من البدلاء خلال مواجهة الوحدة في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد غدٍ الخميس، وذلك تطبيقًا لمبدأ المداورة وبهدف تفادي إصابة اللاعبين بالإرهاق والإصابات العضلية.

القرار يبدو غريبًا من جانب المدرب البرازيلي، إذ الخسارة أمام الوحدة الفائز على الهلال في آخر جولات الدوري السعودي ستُطيح بالاتحاد من مسابقة كأس الملك.

المولد ينتظر قرار كاريلي بخصوص لعبه أمام الوحدة

ينتظر فهد المولد نجم الاتحاد قرار المدرب فابيو كاريلي بشأن تواجده مع الفريق أمام الوحدة ضمن دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس القادم.

اللاعب تعافى تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب 6 أسابيع تقريبًا وقد شارك بشكل بسيط في مران الأمس وتأكدت جاهزيته لمواجهة الرائد في الجولة القادمة من الدوري السعودي، لكنه يأمل في خوض لقاء الكأس بعد غدٍ.