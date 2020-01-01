أخبار الاتحاد اليوم | رودريجيز يرفض العودة والاستغناء عن ثنائي محلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 12 سبتمبر 2020 ...

تقارير .. كاريلي يتفق مع الاتحاد على عودة بريجوفيتش ورودريجيز

توصلت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لاتفاق مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، بشأن عودة اللاعبين المعارين، الصربي ألكساندر بريجوفيتش والرأس أخضري جاري رودريجيز.

المزيد من الفرق

وكان الاتحاد قد اتخذ قرارًا بإعارة اللاعبين بريجوفيتش ورودريجيز، بعد فترة من عدم التوفيق مع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي. " اقرأ التفاصيل "

النصر يزاحم الاتحاد على ضم الجزائري بلعمري

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر، يزاحم الاتحاد، على ضم الجزائري جمال بلعمري، مدافع نادي الشباب السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع "DZfoot" الجزائري، إلى أن بلعمري تلقى عروضًا خليجية بعد رحيله عن الشباب، على رأسها من نادي النصر والاتحاد، بالإضافة إلى الأهلي وعرض آخر من فريق إماراتي.

الاتحاد في طريقه للاستغناء عن ثنائي الفريق

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك توجهًا اتحاديًا، بالاستغناء عن عدد من اللاعبين المحليين، خاصة الذين ستنتهي عقودهم، بعد رحيل عمار الدحيم مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن عبد الرحمن الغامدي وعساف القرني في طريقهما للرحيل عن صفوف الاتحاد، بعد عدم حاجة العميد لخدماتهما.

رودريجيز يرفض العودة للاتحاد مرة أخرى

رفض مهاجم الرأس الأخضر، جاري رودريجيز، لاعب نادي الاتحاد، العودة مجددًا لصفوف فريقه، حيث فضل الاستمرار بعيدًا عن صفوف العميد.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن رودريجيز أبلغ إدارة الاتحاد بأنه يمتلك عرضًا جديدًا من أحد الأندية بنظام الإعارة.