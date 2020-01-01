أخبار الاتحاد اليوم | أزمة جديدة في الطريق وأسماء الراحلين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 ...

بعد الهروب من الهبوط .. أزمة جديدة تلاحق الاتحاد

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن الاتحاد بات على أبواب أزمة قبل موسم جديد، قد تحرمه من ضم لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات القادمة.

المزيد من الفرق

الاتحاد يصطدم بوجود عدد من اللاعبين الأجانب المرتبطين مع النادي بعقود سارية، وهو الأمر الذي سيرهق خزينة النادي، حال عدم نجاح الإدارة في تسويق اللاعبين، سواء ببيع المدة المتبقية من عقودهم أو إعارتهم.

الأحمدي يوافق على إبقاء راتبه عند قيمته

وافق المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي، على الإبقاء على راتبه السنوي عند قيمته، والذي كان يتحصل عليه خلال الموسمين الماضيين، في عقده الجديد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، الأحمدي وافقة على زيادة طفيفة فقط في عقده الجديد، الذي يمتد موسمًا آخر.

تقارير .. الكشف عن أسماء الراحلين عن الاتحاد

كشفت صحيفة "المدينة" السعودية، عن التقرير الفني الذي سيقدمه البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق، والذي يتضمن أسماء اللاعبين الراحلين والباقين مع الفريق.

وأكدت الصحيفة على أن كاريلي سيطلب الاستغناء عن منصور الحربي وعساف القرني وعبد الرحمن الغامدي وعمار الدحيم وعبد الله العمار واللاعب الشاب محمد ثاني، الذي انتهت إعارته لنادي الفيصلي.

كاريلي طلب من إدارة الاتحاد أيضًا الاستغناء عن ويلفريد بوني وأنيس البدري، واستمرار الثلاثي البرازيلي مارسيلو جروهي وبرونو أوفيني ورومارينيو مع الفريق، وقد يعود الصربي ألكسندر بيرجوفيتش، ولاعب الرأس الأخضر الجناح جاري رودريجيز.

كاريلي يوصي بضم لاعب إكوادوري

أوصى البرازيلي فابيو كارير، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، إدارة ناديه، بالتعاقد مع اللاعب الإكوادوري خوان كازاريس، لاعب فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وأكدت تقارير صحفية برازيلية، على أن كاريلي اتفق بالفعل مع اللاعب كازاريس على انضمامه لصفوف نادي الاتحاد.