أخبار الاتحاد اليوم | هل يرحل كاريلي؟ والمحكمة الرياضية تستمع لأقوال محامي العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

هل يرحل كاريلي؟

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الاتحاد قررت تجديد الثقة في البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للفريق، رغم التعادل أمام الفيصلي في المباراة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك توجه لبقائه خلال المرحلة الحالية، من أجل منحه الفرصة ومراجهة العمل الفتي الذي سيقدمه في الفترة المقبلة.

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مصدر "الشرق الأوسط" أشار أيضًا إلى أن الإدارة شرعت في دراسة ملفات لعدد من المدربين، تحسبًا لمواصلة الفريق للنتائج المخيبة للآمال.

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الكاس يستمع للاتحاد في شكوى بيليتش

ينتظر أن تستمع محكمة التحكيم الرياضي "الكاس" صباح اليوم إلى أقوال محامي الاتحاد بشأن شكوى الكرواتي سلافين بيليتش؛ المدير الفني الأسبق للفريق، والتي قدمها بعدما قام النادي الجداوي بفسخ تعاقده من طرف واحد، ليحكم الاتحاد الدولي له بتعويض قيمته 56 مليون ريال، يرغب الاتحاد في تخفيضها.

وقال المحامي المصريي نصر الدين عزام؛ المحاضر في قانون الرياضة لدى مركز الدراسات الدولية التابع للاتحاد الدولي: "القرار سيصدر ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، وسيكون إلزاميًا غير قابل للاستئناف، ما سيحدث اليوم فقط هو جلسة استماع، القضية ليست مستعجلة، وهناك سلطة تقديرية معتمدة ومحكمين تعرفهم الأطراف المتنازعة".

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