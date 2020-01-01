أخبار الاتحاد اليوم | مواعيد المعسكر المغلق، وجاهزية زياد المولد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 23 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 ...

زياد المولد جاهز لتدريبات الاتحاد

زفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أخبارًا سعيدة لجماهير الاتحاد بعدما أكدت جاهزية المدافع زياد المولد للمشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

اللاعب كان قد غاب منذ مواجهة الفيصلي في الجولة الـ11 لتعرضه لكسر إجهادي أجرى على أثره عملية جراحية، وقد أعد المدرب فابيو كاريلي برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعب لتجهيزه للعب.

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إدارة أنمار الحائلي تُحاول توفير راتبين للاعبين

بدأت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مساعيها لتأمين راتب شهرين للاعبين لمنحهم إياه مع انطلاق التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي في الرابع من أغسطس القادم.

3 مباريات ودية للاتحاد وأجازة العيد "يوم واحد"

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن معسكر نادي الاتحاد في مدينة الطائف سيبدأ في الـ11 من يوليو القادم ويستمر لمدة 20 يومًا، وسيتخلله إقامة ثلاث مباريات ودية لم تُحدد بعد.

وأضافت الصحيفة أن أجازة عيد الأضحى للاعبين لن تكون سوى يوم واحد، ليعودوا بعدها للتجمع في أبها لمدة أربعة أيام استعدادًا لمواجهة أبها في أولى جولات الدوري السعودي بعد عودته.

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