أخبار الاتحاد اليوم | مبروك زايد ينتقد سلوك الإدارة مع الجيل الذهبي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 إبريل

تصدر الرئيس السابق منصور البلوي أخبار الاتحاد السعودي اليوم السبت، دون تجاهل الحديث عن أوضاع اللاعبين وتدريباتهم المنزلية.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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مبروك زايد: الاتحاد "استغفلنا" ولم يتعامل مع الجيل الذهبي جيدًا

أكد مبروك زايد، حارس مرمى نادي الاتحاد السابق، على أن إدارة ناديه لم تتعامل مع جيله "الجيل الذهبي للاتحاد" بالشكل الجيد، وهو أحد أسباب رحيله عن العميد. التفاصيل هنا

لماذا توقف بث حلقات لقاء منصور البلوي على قناة 24 سعودي الرياضية؟

أصبح منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد السابق، هو حديث الساعة في كرة القدم السعودية، بعدما تم إيقاف حلقات لقاء له على قناة 24 سعودي الرياضية. التفاصيل هنا .

جروهي والأحمدي يُغادران، والاتحاد يخفض رواتب العاملين 50%

انضم ثنائي الاتحاد "مارسيلو جروهي وكريم الأحمدي" لقائمة اللاعبين الأجانب الذين غادروا السعودية في الأيام الأخيرة، ذلك بعد استبعاد عودة النشاط الرياضي وعلى رأسه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال الأسابيع القليلة القادمة. التفاصيل هنا

البدري يُواصل تدريباته المنزلية

يواصل التونسي أنيس البدري مهاجم الاتحاد تدريباته المنزلية على فترتين، صباحية ومسائية، في مقر سكنه في مدينة جدة في ظل تعليق النشاط الرياضي والتدريبات الجماعية بسبب فيروس كورونا.

وتتضمن التدريبات الصباحية تمارين الجري حول الملعب المصغر الموجود في مقر سكن لاعب الترجي السابق، فيما تتركز التدريبات المسائية على الجوانب البدنية باستخدام الأجهزة الرياضية، ومن ثم يختتم البدري يومه بأداء تمارين خاصة بالكرة.

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