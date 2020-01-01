أخبار الاتحاد اليوم | الإصابة بالجنون في المملكة و3 قضايا تفصلنا عن اللا أزمات

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 12 إبريل

تصدرت أوضاع نادي الاتحاد السعودي خلال فترة التوقف أخبار قلعة العميد اليوم الأحد، خاصةً فيما يتعلق بالميركاتو الصيفي وأزمات النادي.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 12 إبريل 2020 ...

لاعب الاتحاد: أريد العودة إلى بلادي وإلا سأصاب بالجنون

طلب ليوناردو جيل، لاعب فريق نادي الاتحاد السعودي، العودة إلى بلاده الأرجنتين، وذلك عن طريق تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرًا، في ظل تواجده في المملكة العربية السعودية حاليًا. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد يُنافس الزمالك على مهاجم الوداد

أفادت صحيفة المدينة السعودية نقلًا عن مصادر مغربية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تستهدف التعاقد مع لاعبين جديدين من شمال أفريقيا وتحديدًا من المغرب، فيما صرفت النظر عن تجديد عقد لاعب الوسط الهولندي كريم الأحمدي. ( طالع التفاصيل )

أندية الدوري السعودي تُناقش تخفيض الرواتب وملفان آخران في اجتماع حاسم غدًا

تعقد رابطة دوري المحترفين السعودية ظهر غدٍ الإثنين اجتماعًا حاسمًا ومهمًا للغاية تُناقش خلاله ثلاث قضايا حيوية بالنسبة للدوري السعودي خلال الموسمين الجاري والقادم. ( طالع التفاصيل )

ثلاث قضايا مالية تفصل الاتحاد عن بدء الموسم الجديد دون مشاكل

عملت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي جيدًا جدًا في الفترة الأخيرة على صعيد حل القضايا المالية المتعلقة باللاعبين الأجانب، سواء معهم أو مع أنديتهم، ويتبقى أمامها 3 ملفات فقط لدخول الموسم الجديد دون أي مشاكل. ( طالع التفاصيل )