أخبار الاتحاد اليوم | الأحمدي يطالب بمستحقاته والعميد يطارد جلطة سراي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 7 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 7 يونيو 2020 ...

تقارير: كريم الأحمدي يطلب من الاتحاد 2 مليون دولار

اقترب المغربي كريم الأحمدي، من إنهاء علاقته مع نادي الاتحاد السعودي، حيث يستعد للعودة إلى جدة خلال الأيام القادمة، من أجل الحصول على كامل مستحقاته المتأخرة، قبل نهاية عقده بأيام. ( طالع التفاصيل )

مفاجأة .. الاتحاد يطلب أمواله من جلطة سراي!

اعتدنا مؤخرًا أن تطلب الأندية أموالًا من نادي الاتحاد السعودي نتيجة تأخره في تسديد المستحقات الناتجة عن بعض الصفقات، لكن صحيفة الرياضية كشفت في نسختها الصادرة صباح اليوم الأحد أن النادي الغربي يُطارد جلطة سراي التركي للحصول على أمواله. ( طالع التفاصيل )

مبروك زايد يُفسر .. لماذا حراس المرمى هم الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا؟

طالب مبروك زايد حارس مرمى الاتحاد السعودي المعتزل الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنع تعاقد الأندية السعودية مع حراس المرمى الأجانب، نظرًا للتأثير السلبي الكبير لذلك على حراس المرمى السعوديين. ( طالع التفاصيل )

عقد فيتوريا وقائمة الهلال .. عناوين الصحف السعودية 7 يونيو

نستعرض الصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية ليوم 7 يونيو 2020. ( طالع التفاصيل )