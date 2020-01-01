أخبار الاتحاد اليوم | موقف فهد المولد من كأس محمد السادس وخطأ كاريلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 16 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 16 مايو 2020 ...

سعود كريري يُغضب جماهير الاتحاد ويُقارن بين صلاح ومحرز

أثار سعود كريري مدير الكرة بالهلال غضب جماهير الاتحاد حين أكد أن العامين ونصف اللذان قضاهما في الهلال يُعادلان كامل مسيرته مع الناديين والقادسية الذي بدأ معه حياته الكروية.

كريري ظهر خلال بث مباشر على إنستجرام رفقة زميله السابق في الفريق الجداوي "مناف بوشقير، وقال خلاله "امتدت مسيرتي الكروية لـ19 عامًا تقريبًا، لعبت خلالها لأندية القادسية والاتحاد والهلال والشباب". " اقرأ التفاصيل "

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فهد المولد يكشف حقيقة تصريحه "ألعب بابجي مع ميسي"

أوضح فهد المولد نجم الاتحاد حقيقة تصريحه الذي أطلقه الشهر الماضي حول علاقته بليونيل ميسي نجم برشلونة ولعبهما معًا الألعاب الإلكترونية خاصة لعبة "بابجي".

المولد الذي انتهت عقوبة إيقافه هذا الشهر أجرى حوارًا مع برنامج "عن بعد" المذاع عبر فضائية روتانا خليجية كشف خلاله عن سعادته الهائلة بالصورة التي التقطها مع نجم البارسا خلال مباراة السعودية ضد الأرجنتين الودية عام 2012. " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن موقف فهد المولد من اللعب مع الاتحاد في كأس محمد السادس

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فهد المولد نجم الاتحاد العائد للملاعب بعد انتهاء فترة إيقافه لن يكون قادرًا على مساندة فريقه في مباريات نصف نهائي ونهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال .

المولد عوقب بالإيقاف لمدة عام كامل خلال مايو 2019 بسبب ثبوت تناوله للمنشطات، وقد انتهت مدة إيقافه رسميًا الأسبوع الماضي وبات قادرًا على اللعب مع الاتحاد في الدوري السعودي. " اقرأ التفاصيل "

كاريلي: وقعت في خطأ مع كورينثيانز لن أكرره مع الاتحاد

أكد فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أنه وقع في خطأ رفقة فريقه السابق كورينثيانز، خلال الموسم الماضي.

وقال كاريلي خلال تصريحات لقناة "باند سبورتس" البرازيلية: "خطأي الأكبر هو تغيير الفريق كثيرًا، بهدف تصحيح الأوضاع".

وتابع: "التجربة كانت تعليمية في وقت صعب، لأن خطأي هو التغيير الكثير بين اللاعبين، حيث سلبت ثقة اللاعبين من أنفسهم، وهو الأمر الذي لن أفعله مرة أخرى".