أخبار الاتحاد اليوم | خطوة دون جدوى من جريميو وموقف مواجهة الشباب العربية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 8 يونيو 2020 ...

خطوة دون جدوى من جريميو ضد الاتحاد

أوضحت موقع "UOL Esporte" البرازيلي أن نادي جريميو البرازيلي تقدم بطلب استعجال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن قضيته ضد نادي الاتحاد، لعدم سداده قيمة قسطين من صفقة انتقال الحارس مارسيلو جروهي.

وأوضح الموقع أن النادي البرازيلي يطالب بالحصول على 1.4 مليون يورو المتبقية من قيمة الصفقة إلا أن كل محاولاته الماضية لم تأت بثمارها.

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وأشار "UOL Esporte" إلى أن خطوة جريميو غير قانونية بحسب لوائح الفيفا، إذ أنها خطوة دون جدوى.

هل يخوض الاتحاد والشباب مواجهتهما العربية في المغرب؟

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