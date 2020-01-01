أخبار الاتحاد اليوم | أزمة جيل وانتظار البدري، وقرار جديد من الأحمدي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 30 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 ...

كاريلي يأمر ويلفريد بوني بأداء المزيد من التدريبات البدنية

وجه فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد مهاجم الفريق ويلفريد بوني لأداء المزيد من التدريبات البدنية بهدف تحسين لياقته البدنية قبل عودة المباريات رسميًا في الرابع من أغسطس القادم.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المهاجم الإيفواري يجري حول الملعب تحت إشراف مدرب اللياقة في الفريق الجداوي يوميًا بعد نهاية التدريبات الجماعية مع زملائه.

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الاتحاد ينتظر أنيس البدري ويُحاول حل مشكلة ليوناردو جيل

ينتظر نادي الاتحاد وصول لاعبه التونسي أنيس البدري خلال اليومين القادمين بعد انتهاء الظرف العائلي الذي منعه من الحضور مع بقية اللاعبين الأجانب الأسبوع الماضي، فيما من المقرر أن يخضع حارس المرمى مارسيلو جروهي لفحوصات جديدة للتأكد من شفائه من فيروس كورونا قبل العودة إلى جدة.

وتُحاول إدارة الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حل مشكلة الأرجنتيني ليوناردو جيل والذي لم يتمكن من مغادرة بلاده بسبب إيقاف الرحلات الدولية في الأرجنتين نتيجة أزمة فيروس كورونا، وقد تسبب هذا في تخلفه عن الحضور والانتظام في التدريبات الجماعية التي انطلقت مؤخرًا استعدادًا لعودة الدوري السعودي.

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قرار جديد من كريم الأحمدي لبحث إمكانية البقاء مع الاتحاد

كريم الأحمدي مرتبط بعقد ينتهي اليوم 30 يونيو 2020، والنادي يرغب في تمديده حتى نهاية الموسم ومن ثم بحث أمر تجديد. التفاصيل هنا

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