أخبار الاتحاد اليوم | هل يحق للسواط عدم إكمال الموسم مع التعاون؟

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 31 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 31 مايو 2020 ...

خاص | عبد المجيد السواط يرفض إكمال الموسم مع التعاون

أبلغ عبد المجيد السواط لاعب وسط التعاون إدارة ناديه بواسطة وكيل أعماله رغبته في عدم إكمال الموسم الجاري بعد استئنافه وإتمام انتقاله إلى الاتحاد الذي وقع له في يناير الماضي. التفاصيل هنا

عائق وحيد يُعيق استئناف الدوري السعودي مبكرًا

كان هناك حديث حول إمكانية استئناف الدوري السعودي في بداية أغسطس بدلًا من الـ20 من نفس الشهر، لكن هناك ما يُعيق ذلك. التفاصيل هنا

إدريس ونور يؤهلان الاتحاد إلى نصف نهائي "تحدي البلوت"

نجح الثنائي محمد نور وحمزة إدريس في قيادة الاتحاد لنصف نهائي بطولة "تحدي البلوت" المقامة بين الأندية السعودية حاليًا واستغلالًا لفترة توقف النشاط الرياضي في البلاد بسبب جائحة كورونا، وقد تصدر العميد مجموعته الثالثة التي ضمت معه الاتفاق والفتح والوحدة بعد منافسة شديدة.

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أحمد الأمير يُوضح قانونية رفض السواط إكمال عقده مع التعاون

قال أحمد الأمير المختص بالقانون الرياضي واللوائح أن عبد المجيد السواط لا يحق له رفض إكمال الموسم الجاري بعد استئنافه مع التعاون، موضحًا أن الموسم الرياضي يبدأ مع أول مباراة منه وينتهي بآخر لقاء دون تحديد مدة زمنية محددة.