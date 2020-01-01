أخبار الاتحاد اليوم | امنحوا لقب الدوري للهلال وأزمة جديدة في العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 16 إبريل

سيطرت مفاجأة المغربي نور الدين أمرابط؛ نجم النصر، أخبار نادي الاتحاد السعودي ، بجانب كواليس ياسر القحطاني؛ نجم الهلال الأسبق، بشأن مواجهة العميد في مباراة شعرة ياسر.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 16 إبريل 2020 ...

مسؤول اتحادي يُطالب بمنح الدوري السعودي لنادي الهلال

طالب أسامة المولد مدير الكرة بنادي الاتحاد بتتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2019\2020. ( طالع التفاصيل )

أزمة جديدة في الاتحاد .. فيفا يخطره بعقوبة أخرى

لا تنتهي أزمات اللاعبين في نادي اتحاد جدة السعودي، يرحل اللاعب ويترك ورائه مشكلات عدة، تغرق النادي في عقبة اقتصادية. ( طالع التفاصيل )

فهد المولد : لم أوقع للأهلي لهذا السبب وهذه حقيقة مفاوضات النصر

كشف اللاعب الدولي السعودي فهد المولد عن سبب تعلقه بنادي الاتحاد، وعدم الرحيل إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي، وذلك في بث مباشر مع المراسل رياض المزهر عبر حسابه في "إنستجرام". ( طالع التفاصيل )

3 أندية تصنع أزمة بين اللاعبين في الدوري السعودي

طالبت الاندية رابطة دوري المحترفين بضرورة التدخل لإيجاد حل لتطبيق القرار من جميع الأندية بالتساوي. ( طالع التفاصيل )