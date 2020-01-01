أخبار الاتحاد اليوم | تجهيز جيل وتطورات أزمة المولد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 10 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 10 يوليو 2020 ...

الاتحاد يجهز جيل لعودة الدوري

وضع البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، برنامجًا لياقيًا خاصًا للأرجنتيني ليوناردو جيل، لاعب وسط الفريق، لتجهيزه للمشاركة مع زملائه في المباريات الودية القادمة.

جاء ذلك بعدما تخلف جيل عن بداية الإعداد، لتأخر وصوله من بلاده، حيث ينتظر أن يشارك في التدريبات اليوم، حال أظهرت نتائج المسحات التي أجريت له سلامته من فيروس كورونا.

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لاعبو الاتحاد يتدخلون لحل أزمة فهد المولد

حرص عددًا من لاعبي نادي الاتحاد، على التدخل لحل أزمة نجم الفريق فهد المولد، مع إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن إدارة الاتحاد تحاول الوصول إلى فهد المولد، الذي أغلق كل خطوط التواصل معه، ولم يتجاوب مع الاتصالات المتكررة بهدف الوصول إلى صيغة حل لإنهاء المشكلة الطارئة التي حدثت منذ يومين، وجعلة المولد يغادر المعسكر المقام في أبها.

لاعب الأهلي الجديد يتخلف عن تدريبات التعاون

شهدت تدريبات نادي التعاون، غياب عبد المجيد السواط، لاعب نادي الاتحاد الجديد، دون الحصول على إذن من إدارة ناديه.

جاء ذلك بعدما أشارت تقارير صحفية إلى أن التعاون قام بتفعيل بند تمديد عقد السواط للموسم المقبل، بعدما حصلوا على موافقة خطية من لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي.

كاريلي يمنح لاعبي الاتحاد راحة من التدريبات

منح البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد راحة للاعبيه، قبل أيام من استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كاريلي منح لاعبي الاتحاد راحة من التدريب المسائي اليوم الجمعة، حيث أعطى اللاعبين حرية التجول في مدينة أبها، مقر معسكر الفريق، للترفيه والتغيير من أجواء التدريبات.