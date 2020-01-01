أخبار الاتحاد اليوم | مفاوضات مع مهاجم كولومبي والفيحاء يمنع لاعبه من العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 24 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 ...

رسالة مدير الكرة بالاتحاد

أكد مشعل السعيد؛ مدير الكرة بنادي الاتحاد، عزمه على بذل قصارى جهده خلال المرحلة المقبلة، من أجل إعادة العميد لمكانته الطبيعية، موجهًا رسالة لإدارة النادي والجماهير.

وكتب مشعل، عبر حسابه الرسمي عل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحب أن أشكر أنمار الحائلي وأحمد كعكي وحامد البلوي، لتكليفي بمنصب مدير الكرة في نادي الاتحاد، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، بإذن الله بتكاتف الجميع، إدارة ولاعبين وجهاز فني وإداري وجمهور، الذي هو وقودنا دائمًا في كل الأوقات، سيستعيد الاتحاد وضعه الطبيعي".

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مفاوضات مع مهاجم كولومبي

دخل مسؤولو نادي الاتحاد في مفاوضات جادة مع مهاجم أجنبي جديد، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف وكيل أعمال كارلوس بيرالتا؛ لاعب ديبورتيفوز لا إكويداد الكولومبي، عن تلقي اللاعب عرض من العميد، إذ قال، خلال تصريحاته لصحيفة "" البرازيلي: "بيرالتا لديه عدة عروض منها عرض الاتحاد، وبالفعل هناك مفاوضات أولية، لكن سننظر ما سيحدث خلال الأيام المقبلة".

الفيحاء يمنع لاعبه من الاتحاد

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي الفيحاء رفض بشكل تام رحيل لاعبه عبد الرحمن البركة إلى نادي الاتحاد في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الفيحاء قام بتجديد عقد البركة لمدة موسمين مقبلين بعدما كان قد دخل الفترة الحرة.

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أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد، أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي لن تفرط في أي لاعب يحتاجه الفريق خلال الفترة المُقبلة. (طالع التفاصيل)

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