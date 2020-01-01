أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة في مستقبل جاري رودريجز

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 10 إبريل

مازالت خطط الاتحاد السعودي للموسم القادم خاصة فيما يخص اللاعبين القادمين والراحلين تتصدر عناوين الأخبار الخاصة بالفريق.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 10 إبريل 2020 ...

بعد تصريحاته عن شخصية هلالية .. إيقاف بث حلقات منصور البلوي

لم تمر تصريحات منصور البلوي الرئيس الأسبق لنادي اتحاد جدة السعودي المفاجئة حول إحدى الشخصيات الهلالية، مرور الكرام، بعدما أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التفاصيل هنا

إدارة الاتحاد تتفق مع كاريلي على حل أزمة الهجوم في الميركاتو

أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد، وضع الإدارة عددًا من الملفات المتعلقة لبعض اللاعبين في مركزي الهجوم ووسط الميدان لمناقشتها مع المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي. التفاصيل هنا .

مفاجأة في مستقبل جاري رودريجز

كشفت مصادر صحفية عن مفاجأة في مستقبل جاري رودريجز مهاجم الاتحاد المعار إلى فيناربخشة هذا الموسم، إذ تحدثت عدة مصادر عن اهتمام نادي بورتو البرتغالي بالتعاقد معه.

رودريجز الذي انضم للاتحاد في يناير 2019 وخرج منه بعد 6 أشهر فقط معارًا للفريق التركي لعب 21 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6.

الاتحاد السعودي يكشف حقيقة التدخل لإجبار الأندية على تخفيض الرواتب

نفت تقارير صحفية مُقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم وجود تدخل من قبل المسؤولين لإجبار الأندية على تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأندية بخصوص تخفيض الرواتب. التفاصيل هنا