أخبار الاتحاد اليوم | موقف الأنصاري من العودة وإشادة بمحمد نور

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 17 مايو 2020 ...

الاتحاد يؤجل البت في إعارة لاعبيه حتى حسم مصير النشاط الرياضي

قررت إدارة نادي الاتحاد، تأجيل البت في التقرير الفني، للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للعميد، إلى أن يتم معرفة الموعد النهائي لعودة النشاط الرياضي الموقوف. ( طالع التفاصيل )

فهد الأنصاري يوضح موقفه من العودة للاتحاد

رحب الكويتي فهد الأنصاري؛ محترف اتحاد جدة السابق ولاعب القادسية الكويتي الحالي، بالعودة إلى قلعة العميد من جديد.

وقال الأنصاري، خلال تصريحاته ببث مباشر عبر "انستجرام": "أنا ابت الاتحاد وهو بيتي وله فضل كبير عليّ، وبالتأكيد سأوافق على العودة له، إذا أتيحت الفرصة لي".

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باولو جورج يشيد بمحمد نور

أشاد باولو جورج؛ محترف الاتحاد السابق، بمحمد نور؛ قائد الفريق الأسبق، إذ قال، خلال تصريحاته لصحيفة "المدينة": "نور قائد عظيم، وله كاريزما كبيرة للغاية في الملعب، وأرى أنه من أفضل اللاعبين في قارة آسيا".

وأضاف: "لن أنسى أبدًا جمهور الاتحاد وتجربتي بالنادي، فقد كانت عظيمة، أتمنى أن أزور النادي قريبًا، ونفرح سويًا بعودته وبالبطولات".

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