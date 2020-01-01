أخبار الاتحاد اليوم | إصابة سانوجو بكورونا والاقتراب من لاعب كولومبي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 25 يونيو 2020 ...

كاريلي: احترم تعاقدي مع الاتحاد لكنني توقعت إلغاء الموسم

شدد المدير الفني البرازيلي لاتحاد جدة، فابيو كاريلي، على احترامه لتعاقده مع الفريق السعودي، مؤكدًا أنه سيعود إلى المملكة العربية السعودية خلال ساعات، وذلك من أجل قيادة تدريبات العميد.

وكان كاريلي قد غادر الأراضي السعودية، بعد توقف المسابقة في شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، قبل أن يُعلن اتحاد كرة القدم السعودي مؤخرًا عن عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من شهر أغسطس القادم. " اقرأ التفاصيل "

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نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية الصادرة صباح اليوم 25 يونيو ... " اقرأ التفاصيل "

تقارير: الاتحاد لم يتوصل لاتفاق مع كريم الأحمدي لتجديد عقده

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد لم يتوصل لاتفاق مع كريم الأحمدي، لاعب وسط وقائد العميد، من أجل تمديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي حتى الآن.

وينتهي عقد الأحمدي مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، خلال الفترة الحالية، للانتقال له في صفقة انتقال حر، دون العودة إلى ناديه. " اقرأ التفاصيل "

إصابة لاعب الاتحاد السابق بفيروس كورونا

أعلن نادي ريد ستار الصربي، عن إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا، ضمنهم سيكو سانوجو لاعب وسط الاتحاد المعار للفريق الصربي.

وأعلن نادي ريد ستار عبر حسابه على موقعه الرسمي، عن إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا وهم: "ماركو جوبيليك، نيجوس بيتروفيتش، دوسان جوفانشيتش، ماركو كوناتار، وسيكو سانوجو".

سانوجو كان لاعبًا في الاتحاد، إلى أن تمت إعارته في الشتاء الماضي لصفوف الفريق الصربي.