أخبار الاتحاد اليوم | ترتيبات عودة التدريبات ورئيس الهلال أعاد رومارينيو

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 14 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 14 يونيو 2020 ...

الاتحاد يُعلن عودة رومارينيو، ووزارة الرياضة تمنع نادٍ عاصمي من مفاوضته

زف حساب نادي الاتحاد الرسمي على تويتر خبرًا سارًا لجماهير الفريق، بعدما نشر مقطع فيديو أعلن خلاله المهاجم البرازيلي رومارينيو عودته للفريق وتراجعه عن خطوة فسخ عقده.

المهاجم صاحب الـ29 عامًا كان قد فسخ عقده مع الاتحاد عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتأخر حصوله على مستحقاته المالية، وقد أثيرت عدة أخبار حول دوافعه لتلك الخطوة ومنها تواصله مع عدد من الأندية داخل وخارج السعودية. " اقرأ التفاصيل "

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الاتحاد يُنسق مع كاريلي خطوات العودة للتدريبات

اجتمع أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي مع المدير الفني للفريق فابيو كاريلي في حضور أحمد الكعكي المشرف العام على الكرة للتنسيق فيما بينهم لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية بعد عودة النشاط الرياضي.

كانت وزارة الرياضة السعودية قد اتخذت قرارًا باستئناف النشاط الرياضي من جديد بدءً من الـ21 من يونيو الجاري، ومن ثم أعلن الاتحاد السعودي عودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس القادم. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد: رئيس الهلال أفشل مخطط انتقال رومارينيو لفريقه

أكد أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، على أن أزمة اللاعب البرازيلي رومارينيو مع ناديه انتهت بالفعل، مشيرًا إلى تصرف فهد بن نافل رئيس الهلال، الذي أفشل مخطط أحد وكلاء الأعمال بانتقاله إلى الزعيم.

وكان رومارينيو قد أرسل خطابًا إلى إدارة الاتحاد، يطلب فيه فسخ العقد، بسبب عدم الحصول على راتبه لمدة 4 شهور، مرفقًا بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على فسخ التعاقد. " اقرأ التفاصيل "

كيف نجحت إدارة الاتحاد في إعادة رومارينيو للفريق؟

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن الكواليس الخاصة بأزمة البرازيلي رومارينيو مع ناديه الاتحاد ، خاصة تراجعه عن فسخ عقده وعودته لصفوف الفريق.

المهاجم صاحب الـ28 عامًا كان قد فسخ عقده مع الفريق السعودي عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتأخر حصوله على مستحقاته المالية، ومن ثم بدأ الحديث عن مفاوضات مع نادٍ عاصمي قبل أن يظهر اللاعب في مقطع فيديو يوم أمس عبر حساب ناديه الرسمي على تويتر للإعلان عن عودته واستمراره مع الفريق. " اقرأ التفاصيل ".