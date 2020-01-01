أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يرفض رحيل رومارينيو، وفيديو تحدي كمارا والمولد المثير

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 7 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 ...

كاريلي يبدأ التدريبات الفنية مع اللاعبين

بدأ البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد أداء تدريبات فنية ومهارية مع اللاعبين واختبار حساسيتهم تجاه الكرة، ذلك خلال المعسكر المنظم حاليًا في مدينة أبها استعدادًا لعودة الدوري السعودي.

نمورنا اليوم 📸📝 pic.twitter.com/B5OoKgSYl3 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 6, 2020

وألزم كاريلي لاعبي الاتحاد بأداء حصتين تدريبيتين يوميًا تم تخصيصهما للجوانب الفنية، ذلك على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية تمهيدًا لخوض المباراة الودية الأولى في برنامج الإعداد والتي ستكون أمام نجران يوم الأربعاء القادم.

مركز جديد للمولد وتحدٍ قوي مع كمارا

ظهر فهد المولد خلال تدريبات الاتحاد يوم أمس الإثنين في مركز جديد هو حراسة المرمى، إذ ارتدى قفاز الحارس ومارس مهامه لتعويض غياب الثنائي فواز القرني ومارسيلو جروهي لإصابة الأول العضلية وإصابة الثاني بفيروس كورونا.

وأقدم المهاجم هارون كمارا على تحدي المولد بإطلاق تسديدة صاروخية تجاهه لكن الأخير تصدى لها ببراعة كما يظهر في الفيديو أدناه.

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كاريلي يرفض رحيل رومارينيو

رفض البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد فكرة التخلي عن مواطنه رومارينيو، مشددًا على أهميته الكبيرة للفريق ورفضه تمامًا الاستغناء عنه حتى لو كان لناديه الأم كورنثيانس.

صافرة أجنبية لإدارة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم نجح في توفير ثلاثة طواقم تحكيمية أجنبية من هولندا وإيطاليا وألمانيا لإدارة مباراتي ديربي الرياض بين النصر والهلال وديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الرابع والتاسع من أغسطس القادمين ضمن الجولتين الـ23 والـ24 من الدوري السعودي.