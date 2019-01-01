الأربعاء القادم قرعة ربع ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

اختتم دور الـ16 في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن سحب قرعة الأدوار النهائية من بطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال يوم الأربعاء القادم في الرياض بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ونجحت 7 فرقًا عربية في حجز مقاعدها في دور الـ8 من البطولة العربية، ويتبقى فقط مباراة واحدة فاصلة في مرحلة إياب دور الـ16 ستجمع مولودية الجزائر مع القوة الجوية العراقي في الجزائر يوم الـ16 من ديسمبر الجاري، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

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وضمت قائمة الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال كلًا من: الاتحاد والشباب من السعودية والاتحاد والإسماعيلي من مصر وأولمبيك أسفي والرجاء من المغرب وأخيرًا الشرطة العراقي.

وجاءت أقوى مواجهات ثمن نهائي البطولة وأكثرها إثارة تلك التي جمعت الوداد مع الرجاء في ديربي الدار البيضاء المثير، وقد انتهى الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ولُعبت المباراة على أرض الرجاء.

المتعة والإثارة بلغا ذروتهما في لقاء الإياب على ملعب محمد الخامس، إذ تقدم الوداد بنتيجة 4-1 قبل أن ينجح الرجاء في تحقيق ريمونتادا مذهلة وإنهاء اللقاء بالتعادل 4-4 بهدف عند الدقيقة الـ94 لينتزع بطاقة التأهل وسط ذهول وصدمة أصحاب الملعب.

وجاءت أكبر مفاجآت دور الـ16 من أولمبيك آسفي المغربي بإقصائه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا من البطولة بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.