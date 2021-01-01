الاتحاد الجنوب إفريقي يحتفي بموسيماني والأهلي بعد برونزية المونديال

الاتحاد الجنوب إفريقي يصدر بيانًا رسميًا يشيد فيه بموسيماني والأهلي

حرص الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، على الإشادة بالمدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي المصري، بعد حصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

الأهلي حصل على الميدالية البرونزية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بمونديال الأندية الذي أقيم في قطر.

ونشر الاتحاد الجنوب إفريقي بيانًا رسميًا، جاء نصه كالآتي:

"ينضم الاتحاد الجنوب إفريقي إلى باقي القارة الإفريقية والعالم، في الإشادة بما حققه بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي عملاق مصر، أبطال إفريقيا حققوا المركز الثالث بعد التفوق على بالميراس في ركلات الترجيح".

وتابع: "الأهلي خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد في نصف النهائي، ولكن النتيجة لا تعكس كيف كانت المباراة قريبة، الميدالية البرونزية هي وسام آخر لموسيماني الذي حقق الثلاثية المحلية مع صن داونز الموسم الماضي، ليكرر نفس الإنجاز مع الأهلي المصري، والآن برونزية في بطولة عالمية تزيد من سرعة نمو سمعته".

ومن جانبه علق داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي قائلًا: "نشعر بالفخر لما حققه موسيماني في الماضي القريب، وفخورين به كعلامة تجارية لجنوب إفريقيا وقاريًا".

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واختتم جوردان تصريحاته قائلًا: "قارة إفريقيا دائمًا تسعى جاهدة للعب دورًا مساويًا مع الكرة العالمية، وموسيماني أظهر احترافيته وتفانيه في لعبة كرة القدم، ويجب أن تستمر جنوب إفريقيا والقارة السمراء في إنتاج مثل هؤلاء، من أجل الارتقاء باللعبة إلى مستوى آخر".

موسيماني حقق مع النادي الأهلي الثلاثية الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، قبل أن يحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية.