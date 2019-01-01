الاتحاد التونسي يطلب من الكاف التحقيق في أحداث لقاء الصفاقسي وبركان

هل يفتح الاتحاد الإفريقي ملف لقاء نهضة بركان والصفاقسي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أرسل الاتحاد التونسي لكرة القدم، خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لعقد جلسة استماع بشأن أحداث مباراة الصفاقسي أمام مستضيفه نهضة بركان المغربي.

مسؤولو نادي الصفاقسي التونسي، اتهموا نهضة بركان المغربي، بالاعتداء على أعضاء البعثة، وافتعال بعض العراقيل أمام الفريق.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد التونسي طلب تحديد جلسة استماع مع أصحاب القرار، للدفاع عن ممثل الكرة التونسية.

طارق سليمان مدرب حراس الأهلي: "الحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي جاهزون لخوض أي مباراة، المنافسة بينهم في مصلحة الفريق، نحتاج للفوز في المباريات القادمة ولن نفرط في أي نقاط". 🗣️ pic.twitter.com/GelhIS32qU — جول مصر (@goaleg) May 9, 2019

بعثة الصفاقسي أكدت على أن الفريق تدرب في مدينة الدار البيضاء، قبل الانتقال إلى مدينة وجدة، حيث تعطلت حافلة نقله من المطار، وفقد لتجهيزات التدريب في مطار وجدة، قبل استعادتها بعد يوم.

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كما استيقظت بعثة الصفاقسي فجر يوم المباراة، على صافرة الإنذارات التي ظلت تدوي أكثر من نصف ساعة، دون إيضاح الأسباب.