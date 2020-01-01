شرط التعاون يُعرقل مفاوضات انتقال السواط للاتحاد في ميركاتو يناير

تحركات الاتحاد في ميركاتو يناير مازالت مستمرة

يُواجه الاتحاد صعوبة بالغة في إقناع إدارة التعاون بالتخلي عن لاعب الفريق عبد المجيد السواط حاليًا وقبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري، إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المفاوضات بين الناديين تعرقلت.

الاتحاد نجح في الحصول على توقيع السواط بدءً من الموسم القادم وبعد نهاية عقده مع التعاون، لكنه يُحاول ضم اللاعب في يناير الجاري إلا أن إدارة سكري القصيم اشترطت الحصول على المدافع عبد المحسن فلاتة في المقابل ورفضت عرض الاتحاد بشراء المدة المتبقية من العقد ودفع المقابل المالي المطلوب لذلك.

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وتجد الإدارة الاتحادية صعوبة بالغة في تلبية شرط التعاون خاصة بعد إصابة زياد الصحفي والرحيل المتوقع لجوناس دي سوزا وهو سيُسبب عجزًا في العناصر الدفاعية في الفريق، وبالتالي سيرفض المدرب هينك تين كانت تمامًا فكرة التخلي عن فلاتة.

الصحيفة أوضحت أن الفريق الجداوي يبحث حاليًا عن مدافع محلي لضمه خلال الأيام القليلة المتبقية قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، وحال نجح في ذلك قد يتخلى عن فلاتة للتعاون في سبيل ضم السواط هذا الشهر.