لم تنتهِ الحكاية بعد .. الاتحاد الإيطالي يهدد روبرتو مانشيني!

الملاحقات الإيطالية للمدير الفني لمنتخب السعودية مستمرة!

لم تنته فصول الأزمة بين روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد مرور شهر ونصف تقريبًا على رحيله عن قيادة الآزوري.

مانشيو كان قد تقدم باستقالته من تدريب منتخب بلاده في 13 من أغسطس الماضي، إثر بعض الخلافات في وجهات النظر بينه وبين مسؤولي اتحاد الكرة، وفي 27 من الشهر ذاته، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده معه لقيادة الأخضر حتى عام 2027م.

هذه الخطوة دفعت صحافة بلاده لاتهامه بـ"الخيانة"، رغم أنه أوضح أكثر من مرة أن المفاوضات مع الأخضر لم تبدأ إلا بعد رحيله الرسمي عن إيطاليا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستمرارًا مع هذه الحلقة من الخلافات، فتح جابرييلي جرافينا؛ رئيس الاتحاد الإيطالي، حلقة جديدة من الاتهامات لمانشيني، إذ أكد أنه يعد لاتخاذ إجراء قانوني ضده.

وقال جرافينا، خلال تصريحاته عقب اجتماع مجلسه اليوم الخميس، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "Repubblica": "أبلغت المجلس بما حدث من مانشيني في أغسطس وبكل ما يتعلق بملف تقديمه لاستقالته، واتفقنا على تكليف أحد المتخصصين للبحث في الأمر من الناحية القانونية، لدراسة إمكانية مقاضاته والحصول على تعويضات، نظير الأضرار التي سببها برحيله المفاجئ".

واختتم: "نعم! اجتمعنا مع مانشيني قبل رحيله وقمنا بوداعه، لأن الاحترام من أساسيات الرياضة، لكن هذا لا ينفي إمكانية مقاضاته".