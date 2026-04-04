"الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يريد سحب مدرب المنتخب من البلد المضيف لكأس العالم فجأة بعد رحيل غاتوزو"

يُعتبر فينتشنزو مونتيلا مرشحاً لتولي منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاناتيك» استناداً إلى تقارير نشرتها صحيفة «توتوسبورت». ويستعد المدرب البالغ من العمر 51 عاماً حالياً لخوض منافسات كأس العالم مع المنتخب التركي، لكنه محل اهتمام وطنه الأم.

وقد دخل مونتيلا التاريخ مؤخرًا بتأهله مع تركيا إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 24 عامًا. وفي نهائي الملحق، تم التغلب على كوسوفو بنتيجة 0-1. وفي نفس الليلة، عانت إيطاليا من خيبة أمل جديدة: بعد سلسلة ركلات الترجيح ضد البوسنة والهرسك، فشل الفريق للمرة الثالثة على التوالي في التأهل إلى البطولة النهائية.

كان للخيبة عواقب مباشرة، حيث قرر المدرب جينارو جاتوزو الاستقالة فوراً من منصبه. وبالتالي، فإن الاتحاد الإيطالي مضطر للتحرك بسرعة في البحث عن خليفة له. وفي هذا الصدد، تتجه الأنظار بشكل واضح نحو مونتيلا، على الرغم من أنه لا يزال مرتبطاً بتركيا.

لكن هذا لا يبدو أنه يثبط الاهتمام. فمن إيطاليا، ترد أنباء بأن الاتحاد يريد مع ذلك محاولة إقناع مونتيلا بالرحيل. بالنسبة للمدرب السابق لفرق مثل روما، سامبدوريا، ميلان وفيورنتينا، فإن منصب مدرب منتخب بلاده سيكون فرصة فريدة. في الوقت نفسه، تغريه المشاركة في كأس العالم مع تركيا، مما يجعل رحيله في المدى القريب أمراً غير مرجح.

كما أن تركيا راضية للغاية عن التعاون وتراهن على بقاء مونتيلا لفترة أطول. الهدف هو التعاقد معه حتى عام 2032 على الأقل، وهو العام الذي ستنظم فيه تركيا بطولة كأس الأمم الأوروبية بالاشتراك مع إيطاليا. ولتعزيز هذه النية، يُقال إنه يجري العمل على منح الإيطالي الجنسية التركية.

كما أكد خبير سوق الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو الاهتمام القادم من إيطاليا. وقال: «إنهم يتطلعون إلى ضمه». وإلى جانب مونتيلا، تتردد أيضًا أسماء كارلو أنشيلوتي وماسيميليانو أليجري، رغم أنه لا يزال من غير الواضح مدى استعدادهما لتولي منصب مدرب المنتخب الإيطالي.