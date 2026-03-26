النصر جمهوره غاضب .. الاتحاد الآسيوي يُعلن عن مواعيد وملاعب الأدوار النهائية للبطولات القارية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مواعيد وملاعب جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الحالي 2025-2026، حتى إقامة المباراة النهائية.

وتنطلق الأدوار النهائية من البطولة الآسيوية، في مدينة جدة السعودية، يوم الإثنين 13 أبريل المقبل، من خلال مباريات الدور ثمن النهائي في منطقة الغرب، والتي تم تأجيلها من مطلع شهر مارس الجاري، بسبب الضربات الإيرانية على بعض الدول العربية.

وتبدأ مواجهات هذا الدور من خلال مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطري، على ملعب الإنماء، في تمام السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما يلعب الهلال السعودي مع السد القطري، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وفي اليوم التالي، الثلاثاء 14 أبريل، يلتقي شباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور الإيراني، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في تمام السادسة إلا الربع مساءً، فيما يلعب اتحاد جدة السعودي مع الوحدة الإماراتي، على ملعب الإنماء، في تمام التاسعة مساءً.

مواجهات ربع النهائي تبدأ يوم الخميس 16 أبريل، حين يلتقي الفائز من الهلال والسد مع فيسيل كوبي الياباني، على ملعب الإنماء، في السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

اليوم التالي ستُقام فيها مباراتان، حيث يلتقي الفائز من الأهلي والدحيل مع جوهور دار التعظيم الماليزي، على ملعب الإنماء، في السادسة إلا الربع مساءً، فيما يلعب الفائز من الاتحاد والوحدة مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في التاسعة مساءً.

وتُختتم مباريات ربع النهائي يوم السبت 18 أبريل، حين يلتقي الفائز من شباب الأهلي وتراكتور مع بوريرام يونايتد التايلاندي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في السابعة والربع مساءً.

الفائزان من مساري الأهلي والهلال، سيلتقيان في نصف النهائي، يوم الإثنين 20 أبريل، على ملعب الإنماء، في السابعة والربع مساءً، فيما يلتقي المتأهلان من مساري الاتحاد وشباب الأهلي، في اليوم التالي، على نفس الملعب، وفي نفس التوقيت.

أما المباراة النهائية، فستُقام يوم السبت الموافق 25 أبريل/نيسان المقبل، على ملعب الإنماء، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يُذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تُوج بها للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني بثنائية نظيفة.

وفيما يخص دوري أبطال آسيا 2، يلعب النصر مباراته المرتقبة ضد الوصل في مدينة دبي الإماراتية لحساب ربع النهائي، القرار الذي أثار حفيظة جمهور النادي السعودي بسبب منح الوصل أفضلية اللعب في بلاده.

وقال الإعلامي "عبد العزيز العصيمي" إن الاتحاد السعودي تقدم بطلب لاستضافة لقاءات الغرب من الأدوار الإقصائية للبطولة ولكن الاتحاد الآسيوي رفضه بسبب إقامة منافسات بطولة النخبة بالبلاد، وسيقام اللقاء عند الخامسة من عصر يوم 19 أبريل المقبل بتوقيت مكة المكرمة على ستاد زعبيل في دبي من مباراة واحدة، القرار الذي أثار غضب جماهير النصر على وسائل التواصل الاجتماعية.









وأكد الاتحاد الآسيوي أن جميع القرارات خضعت لدراسة دقيقة، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة وأمن جميع الأطراف المعنية.

وشملت الاعتبارات الرئيسية القدرة التنظيمية، والأهم من ذلك ضمان ترتيبات سفر وتأشيرات آمنة وسلسة وفعّالة لجميع الفرق المشاركة، والمسؤولين، والشركاء.