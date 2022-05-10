الاتحاد الأوروبي يعلن الملعب المستضيف لنهائي يورو 2024
وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على جدول مباريات بطولة يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا.
ومن المقرر أن تلعب المسابقة في عشر مدن في المانيا، بالفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.
وأعلنت اللجنة عن إقامة المباراة الافتتاحية في ملعب ميونخ، بينما يقام النهائي في ملعب "أوليمبياستاديون" بمدينة برلين.
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وستكون ألمانيا المضيفة هي الفريق الأول في المجموعة الأولى، وستلعب الافتتاح بملعب ميونخ في 14 يونيو.
ومن المقرر الإعلان عن مواعيد المباريات الأخرى في القرعة النهائية التي ستقام في 2 ديسمبر 2023.
وأما بالنسبة لقرعة التصفيات المؤهلة للبطولة في 9 أكتوبر من العام الحالي في مدينة فرانكفورت الألمانية.
ومن جانبه قال فيليب لام لاعب بايرن ميونخ السابق ومدير البطولة:"أنا واثق أن هذه المسابقة ستكون جذابة للغاية، لأنها ستضم مجموعة من أفضل الفرق في بلد يقع في قلب أوروبا".
وأضاف:"وجود بطولة أوروبية في ألمانيا يجعل هذا الحدث الرائع أكثر عاطفية مما هو عليه في العادة ببطولات اليورو".
جدير بالذكر أن إيطاليا هي حامل لقب آخر نسخة من اليورو، بينما جاء المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني بعد خسارة النهائي بركلات الترجيح.
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