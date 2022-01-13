هل تُعاد؟ بيان رسمي من الكاف بخصوص فضيحة تونس ومالي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا اليوم الخميس، يعلق خلاله على أحداث مباراة تونس ومالي، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

المباراة انتهت بفوز مالي بهدف دون رد على تونس، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ما هي تفاصيل فضيحة مباراة تونس ومالي؟

سيكازوي تسبب في أزمة كبيرة، حيث أطلق صافرته معلنًا نهاية المباراة في الدقيقة 85، قبل أن يعود ويستكمل اللقاء، ولكن بعدها أطلق صافرته مرة أخرى بالدقيقة 89، وهو الأمر الذي أثار الجدل الكبير.

المنتخب التونسي اعترض بقوة على إنهاء المباراة قبل أن تنتهي الدقائق كاملة، ولكن خرج المنتخبين من أرضية الملعب، بعد أن طلب الحكم منهما الخروج.

مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حاولوا إقناع منتخبي تونس ومالي للعودة إلى أرضية الملعب مرة أخرى لاستكمال اللقاء، وسط اعتراضات من الجانبين.

المنتخب المالي وافق بالفعل وعاد لأرضية الملعب، ولكن منتخب تونس رفض الأمر وطالب بإعادة المباراة كاملة، وعاد طاقم التحكيم باستثناء سيكازوي الذي غاب ليشارك بدلًا منه الحكم الرابع.

وأطلق الحكم الرابع صافرته معلنًا نهاية المباراة بدون تواجد منتخب تونس، وسط تمسكهم بإعادة المباراة كاملة، بسبب الفضيحة المدوية التي تسبب فيها سيكازوي.

ما هو تعليق الاتحاد الإفريقي على أزمة مباراة تونس ومالي؟

وجاء بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كالآتي:

"فيما يتعلق بمباراة توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية بين تونس ومالي، التي أقيمت في ليمبي يوم 12 يناير 2022:

يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة.

ويقوم CAF بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة في هذه المرحلة، CAF ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية".

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