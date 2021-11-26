الاتحاد الأفريقي يستقر على موعد ونظام قرعة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تحديد الموعد النهائي لإجراء قرعة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

الاتحاد الأفريقي في اجتماعات مستمرة منذ أمس، الخميس، واستقر على إجراء القرعة خلال بطولة كأس أفريقيا المقبلة بالكاميرون.

ويأتي ذلك بعكس ما تردد حول إقامتها خلال شهر ديسمبر القادم، لينتهي الجدل تمامًا حول هذه القضية.

ومن المقرر أن تكون المرحلة الفاصلة بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام مباريات العودة على أرض أصحاب التصنيف الأول.

وأما بالنسبة للمواعيد المقترحة لإقامة الدور الفاصل لتصفيات المونديال، فجاءت المقترحات بإقامته يومي 22 و26 يناير المقبل.

وعلى جانب آخر تم الاستقرار على إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في قطر بشهر فبراير القادم.

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يذكر أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم هي الجزائر، تونس، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، غانا، السنغال، المغرب والكونغو الديمقراطية.