الاتحاد الآسيوي يصدم الأندية الإيرانية باستبعادها من دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن استبعاد 3 أندية إيرانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بسبب عدم توافر شروط المشاركة في تلك البطولة من جانبهم.

وتشهد بطولة دوري أبطال آسيا 2022 مشاركة الهلال والشباب والتعاون والفيصلي من الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن تم استبعاد الاتحاد من تلك البطولة بسبب عدم الحصول على الرخصة الآسيوية.

من هي الأندية التي تم سحب الرخصة الآسيوية منهم؟

وخلال بيان رسمي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سحب تراخيص أندية برسبوليس الاستقلال وجول جوهر، بسبب عدم استيفاء الشروط والمعايير الإلزامية للمشاركة بدوري الأبطال.

وأضاف الاتحاد الآسيوي خلال بيانه أن هذا القرار جاء وفقًا للمادتين 14.4 و 14.5 من لوائح ترخيص الأندية الآسيوية، وبذلك لم تستوف جميع المعايير الإلزامية، ولذلك تم سحب التراخيص منهما واستبعادهم من دوري أبطال آسيا.

وتم إخطار الأندية المذكورة اليوم الجمعة بالقرارات التي تم اتخاذها من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق البطولة.

لماذا تم استبعاد الاتحاد من دوري أبطال آسيا 2022؟

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في وقت سابق، عن فشل نادي الاتحاد الذي احتل المركز الثالث بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الماضي، في الحصول على الرخصة الآسيوية.

وتسببت الديون المترتبة على نادي الاتحاد في فشل الحصول على الرخصة الآسيوية، ليتم استبعاد العميد من البطولة القارية لعام 2022، ويستمر غياب النادي عنها.

وتم اختيار نادي التعاون الذي احتل المركز الرابع بترتيب الدوري، للمشاركة بدلًا من الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

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