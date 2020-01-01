الاتحاد الإيطالي يقترح حلًا استثنائيًا لتلاحم المواسم بسبب كورونا

تغيير استثنائي..

كشف جابرييل جارفينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، عن احتمالية إقامة موسم استثنائي للسيري آ بالموسم المقبل، بحيث تقام البطولة بنظام المجموعتين على أن تبدأ وتنتهي في غضون 5 أشهر فقط.

ولا يزال موعد عودة كرة القدم إلى الحياة مرة أخرى في إيطاليا مجهولًا في ظل تفشي فيروس كورونا، مع إعلان السلطات الإيطالية عن التأجيل حتى 3 مايو، مع توقعات بألا يعود الموسم قبل يونيو المقبل.

قد تطول مدة التأجيل إلى أبعد من ذلك، ولا ينوي الاتحاد الإيطالي إلغاء الموسم لتجنب الخسائر الاقتصادية القياسية المتوقعة، مما قد يُجبرهم على إكمال الموسم حتى نهاية العام، ما يؤدي إلى تضارب المواعيد مع موسم 2020-2021.

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ما يُزيد الطين بلة هو إقامة كأس الأمم الأوروبية في صيف 2021، الأمر الذي يُلزِم الاتحادات المحلية بإنهاء مسابقات الدوري في مايو كحد أقصى، وبالنسبة لجرافينا، فإن حل المجموعتين قد يكون بمثابة المنقذ للموسم الكروي المقبل.

رئيس الاتحاد في تصريحات للصحافة قال "نقوم بتقييم جميع الفرضيات، الأول هو تنظيم المسابقة على مدار الموسم بالشكل التقليدي، ولكن سنكون في حاجة إلى التنسيق مع جميع الاتحادات الأوروبية، وإلا سننهي الموسم في مايو.".

كما أضاف "يمكن لعب بطولة 2021 في خمسة أشهر فقط، هناك أفكار مطروحة على الطاولة، على سبيل المثال نلعب بنظام المجموعتين أو أكثر ثم تصفيات لتحديد البطل، إنها تغييرات استثنائية ولكن لمدة موسم واحد فقط.".

"موعد استئناف الدوري؟ لا يوجد موعد محدد الآن، إذا سمحت السلطات لنا باللعب في أوائل يونيو، فيمكننا إنهاء الموسم في أواخر يوليو ثم لعب مباريات الكؤوس."

وأتم "إذا كان علينا أن ننتظر حتى سبتمبر لاستئناف ما تبقى من الموسم، فإننا سنُنهي موسم 2020 في ديسمبر، على أن نبدأ الموسم الجديد في يناير 2021.".

الجدير بالذكر أن ألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي بدأت في استئناف جزئي لنشاط كرة القدم، حيث تم السماح للأندية بإرسال لاعبيها إلى التدريب ولكن كمجموعات بدون تقارب جسدي كخطوة أولى لاستكمال البطولات بدون حضور جماهيري.