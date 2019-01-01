الاتحاد الإنجليزي يحقق مع مانشستر سيتي بسبب سانشو

عمولة غير قانونية تزعمها تقارير دير شبيجل..

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تحقيقه في قضية انتقال جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الحالي من واتفورد إلى مانشستر سيتي في 2015.

وقال متحدث باسم الاتحاد لأومنيسبورت:"يمكننا تأكيد أن الاتحاد الإنجليزي يحقق في تلك المزاعم".

جاء ذلك على خلفية تقارير دير شبيجل التي أشاعت دفع سيتي مبلغاً إضافياً لوكيل اللاعب إميكا أوباسي، قدر بـ200 ألف جنيه استرليني تحت مسمى "عقد لاستكشاف المواهب في جنوب ووسط أمريكا".

وتزعم الجهة الإعلامية الألمانية أن هذا المبلغ كان لأجل انتقال سانشو من واتفورد حين كان عمره 14 عاماً، وهذا ما يخالف قوانين الفيفا التي تمنع حصول وكلاء اللاعبين على عمولات من صفقات انتقال من هم تحت السن القانونية.

كما زُعم أيضاً وجود بريد الكتروني مرسل إلى والد اللاعب يشرح الراتب والمكافآت التي سيحصل عليها نجله حين يصبح محترفاً، فيما فسر محامي مانشستر سيتي لاحقاً أن تلك الرسالة لم تكن عرضاً.