الاتحاد الإنجليزي يحسم أمر هدف مانشستر يونايتد الثاني في برايتون

قُضي الأمر بشكل رسمي

استجاب الاتحاد الإنجليزي للشكوى التي تقدم بها نادي مانشستر يونايتد، من أجل احتساب هدفه الثاني في مرمى برايتون لمصلحة متوسط ميدانه سكوت مكتوميناي.

وكان اليونايتد قد استعاد توازنه مرة أخرى بعد هزيمة بورنموث المفاجئة، وذلك بتحقيق الفوز على برايتون بنتيجة 3-1 في ختام مواجهات الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يسجل حكم المباراة الهدف الثاني باسم صاحبه الاسكتلندي، بل استند لقاعدة احتساب الهدف لآخر من لمس الكرة، وكان لاعب برايتون ديفي بروبر.

لكن بعد المباراة، تقدم اليونايتد بالتماس من أجل احتساب الهدف للقلب الشجاع، وبعد مراجعة اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص لقطة الهدف من كل الزوايا، تمت الموافقة على طلب اليونايتد، باحتساب الهدف لابن أكاديمية النادي.

وبذلك، يكون صاحب الـ22 عامًا قد رفع رصيده لثلاثة أهداف على مستوى البريميرليج، أكثر من سجله منذ ظهوره مع الفريق الأول في موسم 2016-2017.

ولم يكن مكتوميناي محظوظًا بما فيه الكفاية حتى نهاية المباراة، بعد تعرضه لإصابة مزعجة على مستوى الكاحل، التي على إثرها تأكد غيابه عن مباراتي منتخب بلاده ضد قبرص وكازاخستان في ختام مشوار التصفيات المؤهلة لليورو.

هل تٌفضل المدرسة القديمة من اللاعبين أم لاعبي المدرسة الحديثة من كرة القدم؟ 👀 pic.twitter.com/m5KvWMLk9S — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 13, 2019

وأصبح الشاب البريطاني من العناصر الأساسية في تشكيلة اليونايتد منذ وصول المدرب النرويجي أوليه جونار سولشار قبل قرابة العام، ومعه خاض أكثر من 30 مباراة، منهم 16 في الربع الأول من الموسم الجاري.